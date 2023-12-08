Удмуртия планирует использовать ИИ для обнаружения лесных пожаров

Камеры высокого разрешения монтируют на вышках сотовых операторов

ТАСС, 8 декабря. Удмуртия установит камеры с высоким разрешением в лесистых районах для отслеживания ситуации с пожарами, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"В Удмуртии искусственный интеллект подключают к решению действительно важных вопросов - обнаружению лесных пожаров. Система называется "Лесохранитель". Сейчас ее устанавливают в 11 точках лесистых районов, где требуется постоянный визуальный контроль", - написал Семенов.

Камеры высокого разрешения монтируют на вышках сотовых операторов, одной такой можно охватить 200 тыс. га. Сигнал подается на сервер, где анализируются малейшие изменения картинки, а при обнаружении дыма информация поступает на диспетчерский пункт, объяснил Семенов.

По его словам, этим летом 98% очагов огня в лесах устранялось в первые сутки, в 140 раз площадь лесных пожаров в Удмуртии меньше, чем в среднем по России. "А все потому, что частично осуществлять мониторинг нам помогали беспилотники. Теперь и они, и стационарные камеры будут работать в связке", - заключил председатель правительства.