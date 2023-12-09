В Казахстане комиссия установила полную вину "Арселормиттал Темиртау" в гибели 46 шахтеров

Правительственная комиссии по расследованию причин пожара на шахте имени Костенко также определила 19 ответственных лиц

АСТАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссии по расследованию причин пожара на шахте имени Костенко в Казахстане установила "100%-ную вину" компании "Арселормиттал Темиртау" в инциденте, приведшем к гибели 46 шахтеров, и определила 19 ответственных лиц. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"По результатам работы комиссии определена стопроцентная вина [в инциденте] работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ, <...> материалы расследования переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Комиссия установила, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания метана от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера, отметили в ведомстве. В этой связи "выявлены нарушения требований промышленной безопасности", отмечено отсутствие производственного контроля за опасными факторами, к которым относится выполнение пыле-взрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках, указали в пресс-службе.

В пятницу было объявлено, что в результате проведенных переговоров с ArcelorMittal Казахстанский государственный фонд прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation стал владельцем всех акций металлургических предприятий "Арселормиттал Темиртау" и "Арселормиттал тубуляр продуктс Актау". Сумма сделки составила $286 млн США.