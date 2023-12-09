Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора и хранения мандаринов

Их следует выбирать с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мандарины следует выбирать с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Перед покупкой плодов стоит задать вопросы продавцу о происхождении и условиях хранения мандаринов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. <...> Перед покупкой мандаринов задавайте вопросы продавцам о происхождении мандаринов и условиях их хранения. Чтобы избежать риска покупки некачественных фруктов, не покупайте продукцию в несанкционированных местах торговли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что если мандарины приобретаются заранее, то их необходимо правильно хранить. "Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов", - сообщили в ведомстве. Отмечается также, что плоды нужно хранить в сетке, а не в полиэтиленовом пакете. "Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся", - отметили в пресс-службе.

"При употреблении мандаринов необходимо соблюдать гигиенические правила. Следует тщательно вымыть фрукты под проточной водой. Также важно помнить о возможной индивидуальной непереносимости данного продукта", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.