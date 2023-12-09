В Москве наградили лауреатов премии "Патриот"

В 2023 году впервые на премию пришли заявки из 11 стран

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Победителей Национальной премии "Патриот-2023" наградили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

"У нас в зале сегодня много настоящих героев, которыми по праву гордится наша страна. К сожалению, многие из настоящих наших героев порой не просто рискуют своей жизнью, но и отдают свою жизнь, защищая страну и защищая других. Я думаю, вы меня поддержите: будет честно и правильно начать нашу церемонию с того, чтобы почтить память тех, кого сегодня нет с нами, минутой молчания", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, выступая перед участниками церемонии награждения.

Он отметил, что в 2023 году впервые на премию пришли заявки из 11 стран. "Это наши соотечественники, которые в других странах мира, порой недружественных сегодня для России, находят не только силы, но и мужество, для того чтобы реализовывать проекты, прославляющие Россию, ее героев, историю", - сказал Кириенко.

Лауреатом номинации "Военный корреспондент" стал Александр Степанов. В номинации "Собственным примером" победил педагог-наставник Захар Полосков, отправившийся в зону проведения СВО. Победителем в номинации "Медицинский работник" стал Иван Мартынов, участвующий в СВО в качестве медика. В номинации "Волонтер" победила 11-летняя Виктория Лузан. Девочка плетет маскировочные сети, создает окопные свечи, пишет письма на передовую и собирает посылки.

Премия "Патриот" вручается за существенный вклад граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом, в реализацию проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания. Премия организована программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).