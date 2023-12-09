Еще 100 россиян и членов их семей пересекли КПП "Рафах"

Всего российские спасатели эвакуировали из сектора Газа более 1 тыс. человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 граждан РФ и членов их семей пересекли пункт пропуска "Рафах". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня пункт пропуска пересекли порядка 100 граждан РФ и членов их семей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек, из них десятью рейсами авиации МЧС в Россию уже доставлены более 940 человек, в том числе более 420 детей.

Также в МЧС подчеркнули, что на месте работы оперативного штаба МЧС России в Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают людей питанием и водой, оформляют необходимые документы. После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву.