За полтора года из ЛНР на отдых отправили почти 28 тыс. детей

Глава региона Леонид Пасечник отметил, что многие дети впервые выехали за пределы республики

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 28 тыс. детей из Луганской Народной Республики отправились на отдых за полтора года, в том числе благодаря регионам-шефам. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на открытии стенда региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Байкал, Алтай, Черное море. За последние полтора года на отдых смогли съездить почти 28 тыс. детей. Большинство поездок состоялось именно благодаря нашим шефам", - сказал Пасечник.

Он отметил, что многие дети впервые выехали за пределы республики.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время командировки в Нижегородскую область осенью 2022 года призвала регионы организовать поездки по стране для детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, чтобы они могли изучать Россию. "Надо организовать детский туризм для детей наших новых субъектов РФ. Они были оторваны от этого. Очень важно, чтобы они побывали в главных туристических городах нашей страны, чтобы они увидели Россию, чтобы они понимали, частью какой страны они стали", - сказала тогда Матвиенко. Она призвала регионы РФ оказать в этом содействие - пригласить детей из новых регионов и на примере своих областей показать им Россию.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала в апреле 2023 года на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме ВКС о планах летней оздоровительной кампании: "Планируется, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в летний период будет организован отдых в шести стационарных лагерях и 631 лагере на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей. Это позволит привлечь к отдыху 20 тыс. детей. Еще 6 тыс. детей из новых регионов отдохнут в других субъектах РФ, в том числе на побережье Черного моря". Голикова добавила, что в 2023 году и в последующие годы для детей из новых регионов организуют специальные многодневные тематические маршруты "Познай Россию".