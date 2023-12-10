10 декабря, 09:45
Международная выставка-форум "Россия"

За полтора года из ЛНР на отдых отправили почти 28 тыс. детей

Глава региона Леонид Пасечник отметил, что многие дети впервые выехали за пределы республики

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 28 тыс. детей из Луганской Народной Республики отправились на отдых за полтора года, в том числе благодаря регионам-шефам. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на открытии стенда региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Читайте также
История всероссийских выставок

"Байкал, Алтай, Черное море. За последние полтора года на отдых смогли съездить почти 28 тыс. детей. Большинство поездок состоялось именно благодаря нашим шефам", - сказал Пасечник.

Он отметил, что многие дети впервые выехали за пределы республики.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время командировки в Нижегородскую область осенью 2022 года призвала регионы организовать поездки по стране для детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, чтобы они могли изучать Россию. "Надо организовать детский туризм для детей наших новых субъектов РФ. Они были оторваны от этого. Очень важно, чтобы они побывали в главных туристических городах нашей страны, чтобы они увидели Россию, чтобы они понимали, частью какой страны они стали", - сказала тогда Матвиенко. Она призвала регионы РФ оказать в этом содействие - пригласить детей из новых регионов и на примере своих областей показать им Россию.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала в апреле 2023 года на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме ВКС о планах летней оздоровительной кампании: "Планируется, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в летний период будет организован отдых в шести стационарных лагерях и 631 лагере на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей. Это позволит привлечь к отдыху 20 тыс. детей. Еще 6 тыс. детей из новых регионов отдохнут в других субъектах РФ, в том числе на побережье Черного моря". Голикова добавила, что в 2023 году и в последующие годы для детей из новых регионов организуют специальные многодневные тематические маршруты "Познай Россию".

  

Теги:
РоссияПасечник, Леонид ИвановичЛНРМеждународная выставка-форум "Россия"