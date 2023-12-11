В Магаданской области из-за непогоды закрыли дорогу между удаленными селами

Ограничения ввели для всех видов транспорта

ТАСС, 11 декабря. Автодорога Магадан - Балаганное - Талон в Магаданской области в понедельник закрыта для движения всех видов транспорта из-за циклона, сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

"Введено ограничение для движения всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Магадан - Балаганное - Талон, км 14 - км 53 с 14:00 (06:00 мск) 11 декабря 2023 года по 15:00 (07:00 мск) 12 декабря 2023 года", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее спасатели объявили на 11 и 12 декабря экстренное предупреждение в регионе в связи с ожидаемой метелью, снегом и сильным ветром.

Трасса Магадан - Балаганное - Талон - это единственная дорога к селам Балаганному, Тауйск и Талон Ольского городского округа, где проживает чуть более 1 тыс. человек. Ее длина составляет более 150 км.