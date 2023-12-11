В Ростовской области восстановили частично нарушенное из-за непогоды электроснабжение

В ночь на 11 декабря в регионе прошел ледяной дождь, в связи с чем дороги и тротуары покрылись ледяной коркой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря ./ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение, частично нарушенное из-за ледяного дождя в некоторых районах Ростова-на-Дону и населенных пунктах Азовского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Юг".

"Специалисты филиала "Россети Юг" - "Ростовэнерго" полностью восстановили нарушенное непогодой электроснабжение части потребителей Ростова-на-Дону и населенных пунктов Азовского района. <…> Обледенение стало причиной локальных нарушений электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первые часы часть социально значимых объектов и потребителей были обеспечены электроэнергией по резервной линии электропередачи. К аварийно-восстановительным работам было привлечено пять бригад энергетиков и пять единиц спецтехники.

В ночь на 11 декабря в регионе прошел ледяной дождь, в связи с чем дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. Вследствие непогоды на проводах образовались наледи, что привело к частичному нарушению электроснабжения.

Ранее в Минздраве Ростовской области сообщали, что в результате непогоды более 80 жителей Ростова-на-Дону, в том числе 17 детей, обратились в травмпункты. В администрации города уточнили, что в адрес управляющих компаний направлено более 200 претензий за недостаточную обработку придомовых территорий от гололеда, из-за которого пострадали люди.

Также ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в Ростовской области до конца суток 11 декабря, а также ночью и днем 12 декабря. Кроме того, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-18 м/с.