На Сахалине открыли движение по автодороге Огоньки - Невельск

Проезд закрывали 11 декабря из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта возобновлено на автодороге Огоньки - Невельск на Сахалине после неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта Сахалинской области.

"Открыт для движения автотранспорта участок дороги Огоньки - Невельск", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за метели автодорога на юге Сахалина закрылась для проезда всех видов транспорта с утра 11 декабря. Протяженность дороги Огоньки - Невельск составляет около 51 км, объезд через другой городской округ составляет более 100 км.