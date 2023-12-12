"Ростелеком" начал ремонт подводного кабеля связи на Курильских островах

Работы планируют завершить 29 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" начала ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке подводного волоконно-оптического кабеля у южной группы Курильских островов (Сахалинская область), сообщили журналистам в компании.

"Ростелеком" начал ремонтно-восстановительные работы на Кунашире и Шикотане. Связь на островах на время выполнения работ полностью будет переведена на спутниковые каналы, пропускная способность которых ограничена. В это время будет наблюдаться заметное снижение качества интернет-услуг", - рассказали в компании.

По информации "Ростелекома", ремонт планируется завершить 29 декабря. Однако сроки проведения работ зависят от погодных условий.

7 октября было зафиксировано повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом. Это привело к ограничению предоставления услуг связи на островах Кунашир и Шикотан. Только в ночь на 12 октября удалось запустить спутниковый канал с пропускной способностью 100 Мбит/с от "Ростелекома" на время, пока не будет устранено повреждение кабеля. До этого около недели в населенных пунктах не работала сотовая связь, интернет, а магазины принимали только наличную оплату.

В тот же день выяснилось, что у кабеля сохранилось два рабочих волокна, благодаря которым на островах удалось восстановить связь в полном объеме по временной схеме. Однако на уцелевшие жилы оказывают воздействие погодные условия.