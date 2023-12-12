В Херсонской области именем погибшего Стремоусова назовут избирательный участок

Это решение было принято избирательной комиссией региона

ГЕНИЧЕСК, 12 декабря. /ТАСС/. Именем погибшего в ДТП в 2022 году замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова назовут избирательный участок на выборах президента России в марте 2024 года, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

"Избирательная комиссия Херсонской области посчитала очень важным увековечить память Кирилла Сергеевича в символическом жесте и назвать один из избирательных участков именем Кирилла Стремоусова", - сказала Захарова.

Член координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю и наблюдению за выборами, заведующий кафедрой журналистики Херсонского педагогического университета (ХГПУ) Александр Малькевич добавил, что Общественная палата поддерживает эту инициативу.

"Мне кажется правильным, чтобы в ряде регионов наши коллеги рассмотрели в перспективе такую возможность - создавать в некоем смысле слова мемориальные избирательные участки, посвященные нашим героям, людям, которые либо отдали свою жизнь за нашу страну, либо прославили свои родные места", - отметил Малькевич.

Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. В этот же день президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовском Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика РФ). В 2022 году в ходе специальной военной операции большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. В апреле 2022 года Стремоусов занял должность заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области. В сентябре он получил паспорт гражданина РФ. 9 ноября 2023 года на его могиле в Симферополе был открыт памятник.