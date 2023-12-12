В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за сильного гололеда

За сутки противогололедными средствами обработали 759 дорог и тротуаров, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности объявили в Ростове-на-Дону из-за сильного гололеда, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Впервые в администрацию города от гидрометцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности. <…> Все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. В каждом районе для контроля качества выполненных работ созданы мониторинговые группы", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, за сутки противогололедными средствами обработано 759 дорог и тротуаров, израсходовано 536 тонн реагентов. Особое внимание было уделено подходам и подъездам к образовательным и лечебным учреждениям, мостам, спускам и другим опасным участкам. В этой работе задействовано 114 единиц техники и более 2,6 тыс. человек. Кроме того, создана горячая линия, куда ростовчане могут обратиться по вопросу некачественной обработки территорий. "Также жители могут сообщать о случаях невыполнения управляющими компаниями обязательств по содержанию придомовых территорий. Уже выявлено 358 таких фактов. По каждому нарушению будут приняты меры административного воздействия", - добавил Логвиненко.

В ночь на 11 декабря в регионе прошел ледяной дождь, в связи с чем дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. В результате непогоды более 80 жителей Ростова-на-Дону, в том числе 17 детей, обратились в травмпункты.

Ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в Ростовской области ночью и днем 12 декабря. Кроме того, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-18 м/с. В связи с непогодой в нескольких городах и районах региона школы были переведены в дистанционный режим, в детских садах работают дежурные группы.