В Калмыкии к апрелю 2024 года построят первый фиджитал-центр

Время завершения реализации масштабного проекта власти республики связывают с началом туристического сезона в регионе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый в Калмыкии фиджитал-центр, возведение которого в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" началось в республике, планируется открыть к апрелю 2024 года. Об этом сообщил ТАСС на выставке-форуме "Россия" глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"На сегодняшний день у нас уже кипит стройка, закуплено все необходимое оборудование. Мы планируем этот объект "под ключ" сдать к апрелю 2024 года", - сказал глава Калмыкии.

Время завершения реализации масштабного проекта власти республики связывают с началом туристического сезона в регионе и проведением фестиваля тюльпанов, который ежегодно собирает множество гостей из всех регионов России и зарубежья. "Именно к этому моменту мы и завершим строительство фиджитал-центра, который, безусловно, украсит и столицу Калмыкии - Элисту, и всю республику", - пояснил Хасиков.

Фиджитал-спорт сочетает классические и киберспортивные дисциплины, которые сейчас очень востребованы у молодого поколения. Фиджитал-центр планируется оснастить высокотехнологичным оборудованием, добавил руководитель республики.

Ранее сообщалось, что решение о господдержке строительства в Элисте фиджитал-центра было принято в апреле во время рабочей поездки в Калмыкию заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. На эти цели в рамках федпроекта "Бизнес-спринт" Калмыкии выделена субсидия в размере 78 млн рублей, 23 млн будет добавлено из бюджета региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.