В Москве полностью восстановили регистрацию машин и выдачу прав после технического сбоя

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, все технические неполадки устранены

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Технические неполадки, из-за которых были приостановлены регистрация машин и выдача прав в Москве, полностью устранены, оказание услуг восстановлено. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Москвы возобновлено в полном объеме. Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены", - написала она в Telegram-канале.

Утром во вторник в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы было временно приостановлено. Позже оказание данных услуг было восстановлено в подразделениях ГИБДД Москвы, расположенных во флагманских многофункциональных центрах.