На Колыме открыли проезд для легковых машин по дороге Магадан - Балаганное - Талон

Проезд для грузовых автомобилей восстановят 14 декабря в 14:00

ТАСС, 13 декабря. Автодорога Магадан - Балаганное - Талон в Магаданской области открыта для проезда легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

"Проезд по участку автомобильной дороги Магадан - Балаганное - Талон открыт для легковых автомобилей и автобусов. Проезд для грузовых автомобилей будет восстановлен 14 декабря 2023 года в 14:00", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на перевальных участках продолжает работу тяжелая дорожная техника. Ранее дорогу закрывали для проезда всех транспортных средств из-за снегопада и сильного ветра.

Трасса Магадан - Балаганное - Талон единственная дорога к селам Балаганное, Тауйск и Талон Ольского городского округа, где проживает чуть более 1 тыс. человек. Ее длина составляет более 150 км.