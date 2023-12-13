В Ростовской области из-за гололеда загрузка отделений травматологии выросла почти до 100%

По словам министра здравоохранения региона Юрия Кобзева, в области увеличили время работы кабинетов неотложной помощи до 22:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря /ТАСС/. Отделения травматологии в Ростовской области работают с загрузкой 85-98% из-за увеличения числа пострадавших в связи с сильным гололедом, больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону переполнена. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев на совещании с главами муниципальных образований и членами областного правительства.

"По сравнению с 12 декабря мы видим снижение обращений, особенно по травмпунктам, <...> пик обращений по городу Ростову-на-Дону - 333 человека. Сегодняшняя ночь показала, что [за помощью к медикам обратились до] 256 [пострадавших]. <…> Основой [поток приходится на] БСМП Ростова-на-Дону, потому что помощь оказывается всем, но мест в отделениях <…> недостаточно, соответственно, некоторые люди находятся в коридорах, с ситуацией справимся, до конца недели все будут переведены в палаты. <…> По территории всей Ростовской области отделения травматологического профиля работают с загрузкой 85-98%", - сказал Кобзев.

По его словам, увеличено время работы кабинетов неотложной помощи до 22:00, а также количество бригад скорой медицинской помощи и бригад, оказывающих помощь по профилю травматологии, в больницах.

Ранее в регионе сообщали, что в травмпункты Ростова-на-Дону с утра 11 декабря в связи с непогодой за медицинской помощью обратилось 333 человека, в том числе 71 ребенок.

О непогоде в регионе

В ночь на понедельник на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП, без света в регионе остаются свыше 100 тыс. жителей, в связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции прекращено водоснабжение города Гуково, в котором проживают порядка 60 тыс. человек. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил восстановить электроснабжение в течение суток, теплоснабжение - до конца дня.

Кроме того, из-за обрывов контактной сети работа электротранспорта в Ростове-на-Дону приостановлена. В среду свыше 100 школ в Ростовской области перевели учеников на дистанционный формат или отменили занятия, перенеся их на субботу, 16 декабря, из-за продолжающейся непогоды в регионе.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение, в ведомстве уточнили, что непогода продержится в регионе до середины дня 13 декабря - ожидается гололедица в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.