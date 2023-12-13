РВИО готово отреставрировать горельеф "Парад Победы" в центре Москвы

Научный директор РВИО Михаил Мягков назвал акт вандализма надругательством над памятью о всех жертвах советского народа

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Повреждение горельефа "Парад Победы" в центре Москвы является надругательством над памятью о жертвах советского народа в Великую Отечественную войну и "ударом исподтишка", нанесенным российскому обществу в ходе его противостояния с украинской стороной и коллективным Западом. Российское военно-историческое общество (РВИО) со своей стороны готово отреставрировать памятник, заявил ТАСС научный директор РВИО Михаил Мягков.

Неизвестный ранее отпилил голову коня маршала К. К. Рокоссовского на горельефе "Парад Победы" рядом с торговым центром "Охотный ряд" и скрылся с места происшествия.

"Это надругательство над памятью о всех жертвах советского народа, воевавших и победивших зло в лице нацизма и отдавших свою жизнь за свободу и независимость как нашей родины, так и всего мира. И это удар, нанесенный исподтишка всему российскому обществу, которое и сегодня сражается с этим страшным злом в лице уже украинского неонацизма и коллективного Запада. Исходя из нашего опыта РВИО готово отреставрировать горельеф", - сказал Мягков.

По его словам, подобный поступок нарушителя требует повышенного внимания органов правопорядка и всего общества. На Западе же, констатировал он, такие случаи вандализма не только приветствуются, но даже стали государственной политикой.

По мнению научного директора РВИО, в данном случае уголовное дело должно быть возбуждено не только по факту вандализма и повреждения воинских памятников, но и по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". В третьем пункте этой статьи, напомнил Мягков, говорится в том числе об "осквернении символов воинской славы России" и "оскорблении памяти защитников Отечества", максимальное наказание в этой части предусматривается до трех лет лишения свободы.

"Это и есть осквернение символа воинской славы России, когда была отпилена голова коня маршала Рокоссовского по кличке Полюс. Мы знаем, что Рокоссовский командовал парадом на Красной площади 24 июня 1945 года, а Жуков принимал парад. Это был символ нашей победы, нашей гордости и нашей памяти о жертвах войны. Так что подобная выходка сегодня должна рассматриваться в рамках уголовного наказания, такое терпеть нельзя", - заключил Мягков.