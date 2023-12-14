В Лос-Анджелесе активисты перекрыли участок шоссе, требуя прекращения огня в Газе

Демонстранты заблокировали движение транспорта на час, сообщает местное подразделение телекомпании CBS

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Демонстранты, требующие прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, более чем на час заблокировали дорожное движение по многополосному шоссе в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает местное подразделение телекомпании CBS.

По его сведениям, полицейские задержали 75 протестующих. Сейчас все полосы скоростного шоссе открыты, но город столкнулся со "значительными задержками движения транспорта" из-за действий демонстрантов.

Движение IfNotNow Los Angeles, которое организовало акцию, на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) объяснило, что таким образом протестующие призвали "должностные лица США прекратить военную поддержку Израиля".

"Обращаясь ко всем тем, кто застрял в пробках, мы бы хотели, чтобы был другой способ. Мы перепробовали все: ходили маршами, пели, молили, писали письма и приходили в офисы, - написала организация, добавив, что все эти действия ни к чему не привели. - Хватит, мы не можем больше ждать ни дня".

8 декабря Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов СБ, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась от голосования.

Как заявил 12 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, США, наложив вето на резолюцию СБ ООН по Газе, несут ответственность за каждое убийство в анклаве, так как они фактически выдали израильтянам лицензию на убийства.