В Ростовской области сократилось число остающихся без света населенных пунктов

Без электричества остаются 8 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Число населенных пунктов в Ростовской области, где нет электричества из-за непогоды, сократилось до 18, без света остаются 8 тыс. человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По состоянию на утро 14 декабря электроснабжение восстановлено в 187 из 205 отключенных населенных пунктов области, в остальных ликвидация последствий продолжается. Без электроснабжения в них пока остаются 8 тыс. человек", - написал он.

Жители части Новочеркасска Ростовской области продолжают оставаться без воды из-за аварийной ситуации на линии, снабжающей электричеством насосную станцию в Первомайском районе, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Юрий Лысенко. "В продолжение новости о вчерашней аварии, оставившей без воды Первомайский район города. Россети пока не могут ее устранить, а подавать электроснабжение автономно невозможно из-за того, что установки требуют высокого напряжения", - написал он. По его словам, в соцучреждения, котельные и для горожан организован подвоз воды.

По состоянию на вечер среды без электроснабжения оставались 86 населенных пунктов.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области.

ГУ МЧС по региону продлевало штормовое предупреждение до середины дня 13 декабря, в настоящее время в Ростове-на-Дону, согласно сервису "Яндекс. Погода", минус 4 градуса, порывы ветра 4 м/с.