В Карелии сообщили об отсутствии очередей на финско-российской границе после открытия КПП

По данным пресс-службы Карельской таможни, на 11:00 53 человека въехали в Россию, 37 - выехали в Финляндию

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Ниирала" (с российской стороны "Вяртсиля") в первые часы после открытия работает в штатном режиме, очередей на пункте нет. Границу пересекают в том числе мигранты из других стран, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

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"Сегодня утром возобновил работу наш пункт пропуска "Вяртсиля" на границе России и Финляндии. Среди желающих пересечь границу есть группы мигрантов. Наши правоохранительные органы проверяют их документы. Те, у кого после проверки паспортов выявлены нарушения, доставлены в отделы полиции. Таких пока два человека. Остальных небольшими группами пропускают к КПП. Очередей и столпотворения людей нет. Работа пункта пропуска на данный момент идет в штатном режиме", - написал губернатор.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Карельской таможни, на 11:00 53 человека въехали в Россию, 37 - выехали в Финляндию. "На 11:00 въехали в Россию 53 человека, из них граждан России 38; выехали - 37, из них граждан России - 21", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил собеседник агентства, пропуск начался в 9:00. В Россию через КПП въехало 34 легковых автомобиля, выехали - 38, также выехала одна грузовая машина. "Очередей нет, в штатном режиме", - добавил он.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП, оставив только пункт пропуска "Рая-Йоосеппи". Позже власти республики решили закрыть и этот КПП.