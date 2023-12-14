Модернизация первичного звена здравоохранения войдет в предвыборную программу Путина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что продление программы модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную программу.

"У нас существует же программа оздоровления первичного звена здравоохранения. Средства направляются туда очень солидные. Одних автомашин там, по-моему, 14 тысяч передали. Но строятся ФАПы, обновляются. Наверное, этого недостаточно. И, кстати говоря, мы обязательно продлим, это тоже будет частью будущей президентской программы - продление программы первичного звена здравоохранения", - сказал он на прямой линии и пресс-конференции.