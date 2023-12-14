В СПЧ поддержали идею Путина о создании специального госоргана в сфере миграции

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что вопросы адаптации приезжих сейчас "провисают"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод поддерживает создание в России отдельного органа в сфере миграции, так как вопросы адаптации приезжих сейчас "провисают". О необходимости создания специального госоргана помимо МВД, которое занимается техническими вопросами, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Мое мнение такое, что у нас вопрос подготовки, формирования миграционных потоков, вопросы адаптации, интеграции, обучения мигрантов, они провисли потому, что МВД выполняет свою задачу по учету и контролю мигрантов, пресечению преступности, но Федеральное агентство по делам национальностей, которому предписаны функции адаптации, постоянно жалуется на нехватку финансов, отсутствие региональных подразделений, кадров и прочее", - сказал Брод.

По его словам, как показывает практика, криминализация мигрантов усиливается, и миграционные потоки в РФ по-прежнему хаотичные. "Поэтому, я думаю, президент справедливо сказал, что должен быть единый орган, который бы совмещал весь этот функционал относительно миграционных потоков, чтобы, действительно, миграция была адресной под потребности рынка труда, регулируемая, прозрачная, и естественно, с людьми надо начинать работать еще в странах, откуда они приезжают", - сказал Брод.

Он добавил, что пока непонятно, что это будет за орган. "На мой взгляд и на взгляд некоторых экспертов, с которыми я общаюсь, есть необходимость воссоздания Федеральной миграционной службы, которая фокусировала в своем функционале все эти направления деятельности", - добавил собеседник агентства.