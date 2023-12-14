Петербург закончит строительство важных соцобъектов в Мариуполе в 2024 году

Соглашение о побратимстве города подписали 1,5 года назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Строительство бассейна, оздоровительных комплексов и драматического театра в городе-побратиме Петербурга - Мариуполе планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, что в бюджет страны заложено свыше 1 трлн рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов, также установлены побратимские связи с городами новых территорий.

"В городе-побратиме Петербурга - Мариуполе в следующем году будет сдан ряд социально важных объектов, среди них - плавательный бассейн "Нептун", два оздоровительных комплекса и завершены работы по восстановлению драмтеатра. В этом году открыты взрослая и детская поликлиники, онкологический корпус. В конце октября завершены строительные работы в отделении детской хирургии", - сообщает администрация Петербурга.

По данным пресс-службы, также началось проектирование инфекционно-педиатрического отделения. До конца 2024 года планируется ввод корпуса вспомогательных служб больничного городка и диагностического корпуса. Помимо этого, в Мариуполе уже восстановлены и построены десятки объектов, среди которых четыре детских сада, три школы и три отделения МФЦ.

"По поручению президента России с первых дней после освобождения Петербург приступил к восстановлению Мариуполя. Полтора года назад наши города подписали соглашение о побратимстве. За это время мариупольцы стали для нас родными", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

Промышленность и безработица

Во время прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин затронул тему финансово-экономического и технологического суверенитета России, а также достижения в стране исторического минимума безработицы - 2,9%.

По данным пресс-службы Смольного, самый низкий уровень безработицы в Петербурге, он составляет 1,5%. Таких результатов удалось достичь благодаря поддержке малого и среднего бизнеса, развитию промышленности.

За последние два года в Петербурге количество крупных и средних производственных предприятий выросло с 700 до 850, действуют 25 тыс. малых производств. С января по октябрь 2023 года городская промышленность уже отгрузила продукции на общую сумму 3,52 трлн рублей, что на 5% больше, чем за тот же период 2022 года. В этом году объем инвестиций в основной капитал будет рекордным и превысит 1 трлн рублей, доходы городского бюджета по итогам 11 месяцев также превысили 1 трлн рублей.