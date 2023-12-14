Минздрав сообщил о заключении контрактов на более 50% проектов по обновлению поликлиник

Мероприятия по модернизации запланировали на 2024 год, сообщило ведомство

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ уже заключил контракты на более чем 50% мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения, запланированных на 2024 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Опережающими темпами уже законтрактовано более 50% мероприятий, запланированных на 2024 год. Уже сейчас <...> проводится возведение более 300 объектов, ремонт 175 объектов, оснащение более 12 тыс. единицами медицинского оборудования и поставки 1,4 тыс. единиц автотранспорта. А это значит, что еще больше россиян ощутят улучшения инфраструктуры здравоохранения нашей страны", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве напомнили, что завершается пятый год реализации нацпроекта "Здравоохранение" и третий год модернизации первичного звена. Модернизация охватывает каждый третий объект первичного звена (20 тыс. объектов). Улучшения благодаря мероприятиям увидят более 115 млн россиян, пояснили в пресс-службе.

"Создано более 4,7 тыс. объектов первичного звена. До конца 2025 года планируется создать еще более 3 тыс. объектов. Всего отремонтировано уже более 4,1 тыс. объектов первичного звена. До конца 2025 года - более 3,7 тыс. объектов первичного звена. Таким образом, за весь период будет отремонтировано 7,8 тыс. объектов, хотя в начале планировалось отремонтировать только 5,3 тыс. объектов", - говорится в сообщении.

Всего закуплено более 129,7 тыс. единиц медицинского оборудования, до конца 2025 года планируется приобрести еще более 49,3 тыс. единиц. "Таким образом, к 2026 году будет более 179 тыс. единиц нового медицинского оборудования, хотя в начале программы планировалось только 88 тыс. единиц медицинского оборудования. Следовательно, первоначальный план уже перевыполнен на 140%. Ранее доля отечественного медицинского оборудования составляла лишь 20%, а сейчас этот показатель уже более 50%", - добавили в министерстве.

Ранее на прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную программу.