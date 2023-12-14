РПЦ: проблему абортов можно решить лишь при сочетании мер поддержки с ограничениями

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил, что в словах президента РФ Владимира Путина не было указания на абсолютную недопустимость ограничительных мер

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Эффективное решение проблемы абортов возможно в случае комплексного подхода - сочетания мер поддержки женщин с ограничениями и установлением исключительно государственного контроля за этой сферой. Такое мнение высказал ТАСС глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина по теме абортов.

"Отмечу, что в словах президента не было указания на абсолютную недопустимость ограничительных мер, был лишь акцент на мерах поддержки женщины, потому что любое государственное регулирование предусматривает комплексный подход, и меры поощрения часто сочетаются с ограничениями, что и дает ожидаемый результат", - сказал священник.

По этому пути, отметил он, сейчас и идут российские законодатели и регионы, предлагая "установить исключительно государственный контроль за сферой абортов и исключить обогащение на них коммерсантов".

"Президент совершенно объективно подчеркнул, что сегодня нет никакой вакханалии по запрету абортов. <…> Вакханалию в соцсетях устраивают как раз лоббисты абортов и феминистские организации, тесно связанные с иноагентами и западными фондами. Непредвзятые опросы показывают, что более 60% наших граждан выступают за государственное регулирование абортов", - добавил представитель РПЦ.

В ходе прямой линии и пресс-конференции глава государства, в частности, отметил, что вопрос абортов необходимо решать с соблюдением прав и свобод женщин. По словам Путина, запретов на аборты в России нет, и все решения в этой сфере должны быть очень аккуратными, так как в стране был негативный опыт с "антиалкогольной кампанией". Эффективными мерами являются обращение к традиционным ценностям и социальная поддержка, сказал президент.

О запрете абортов в частных клиниках

В 2023 году в нескольких российских регионах приняли законы о запрете склонять женщин к аборту, в других - например, в Крыму, Татарстане, Курской и Липецкой областях, - частные клиники добровольно отказались проводить операции по искусственному прерыванию беременности. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках по всей стране.