В РИО заявили, что не считать Одессу русским городом значит спорить с истиной

Председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев напомнил, что Екатерина II превратила небольшую крепость, отбитую в ходе русско-турецкой войны в портовый город, имевший большое значение в истории страны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мировая историография признает основательницей Одессы российскую императрицу Екатерину II, и не соглашаться с тем, что это русский город, значит спорить с исторической истиной. Такое мнение ТАСС высказал председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина об Одессе как "русском городе".

"Одесса - русский город, и не соглашаться с этим утверждением значит спорить с исторической истиной. Основательницей Одессы не только в российской, но и в мировой историографии всегда называлась Екатерина Великая. Достаточно взглянуть в исторические документы и сопоставить элементарные факты", - сказал Гагкуев.

Он напомнил, что крепость Хаджибей, находившаяся на месте современной Одессы, была отбита в ходе русско-турецкой войны в 1787-1791 гг. и до 1794 года являлась небольшим военным поселением, находящимся в упадке. Однако после вхождения в состав Российской империи, отметил Гагкуев, история Хаджибея претерпела серьезные изменения. Высочайшим рескриптом от 27 мая 1794 года императрица Екатерина II повелела преобразовать мелкое поселение в город-порт с военной гаванью, и с этого момента началось его усиленное развитие.

"Суммируя факты: российская императрица своим указом превратила небольшую крепость в великий русский город-порт, сыгравший огромную роль в нашей истории", - добавил историк.

В четверг во время прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что "весь Юго-Восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории". По его словам, в Турции хорошо знают, что все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Украина, отметил Путин, к этому "никакого отношения не имеет вообще". А Одесса, добавил президент, "вообще русский город", и "все об этом хорошо знают".