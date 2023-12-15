В России одобрили более 1,5 тыс. заявок на лечение детей с гепатитом С

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2023 году лекарственные препараты для лечения хронического гепатита С у детей внесены в перечень закупок за счет средств фонда "Круг добра"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. заявок одобрили в РФ на лечение детей с гепатитом С за счет средств фонда "Круг добра". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В текущем году лекарственные препараты для лечения хронического гепатита С у детей внесены в перечень закупок за счет средств фонда "Круг добра", и во втором квартале 2023 в кратчайшие сроки была проведена целевая заявочная кампания. Экспертным советом одобрены и подтверждены 1 550 заявок на лечение детей с гепатитом С", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, также во всех регионах страны утверждены планы по профилактике и лечению хронического гепатита С до 2030 года. Голикова добавила, что 11 декабря правительством утверждены правила введения федерального регистра лиц с вирусными гепатитами, что обеспечит учет пациентов и позволит более корректно осуществлять расчет объемов лекарственных препаратов на оказание медпомощи.

"Общее число случаев оказаний помощи пациентам с гепатитом С в условиях дневного стационара за 10 месяцев текущего года составило более 17 тыс. случаев, и возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%", - уточнила она.