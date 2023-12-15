Банковская комиссия при оплате услуг ЖКХ: для кого ее отменят и когда это случится

13 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса РФ, а также в законы "О банках и банковской деятельности", "О Национальной платежной системе", "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и "О почтовой связи". Новая норма устанавливает, что профильные организации (так называемые платежные агенты) не имеют права взимать комиссию с граждан при внесении ими платы за жилье и коммунальные услуги, а также погашении пеней и штрафов, образовавшихся при просрочке таких платежей.

К платежным агентам относятся банки и другие организации, занимающиеся приемом платежей от населения. Однако для почтовых отделений (через которые, напомним, тоже можно оплачивать "коммуналку") сделано исключение, они по-прежнему смогут собирать комиссию.

Теперь новый закон должен подписать президент страны.