Банковская комиссия при оплате услуг ЖКХ: для кого ее отменят и когда это случится

14 декабря, отвечая на один из вопросов прямой линии (совмещенной с итоговой пресс-конференцией), президент России Владимир Путин коснулся проблем ЖКХ. В частности, он объявил, что пенсионерам будет отменена комиссия, которую банки и другие платежные агенты взимают при оплате коммунальных услуг. В карточках ТАСС объясняем, когда эта норма заработает и на кого будет распространяться.
Что именно сказал президент?
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"Разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ — прим. ТАСС) нужно еще платить комиссию банку?" — спросили у президента. "Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", — ответил Путин.
Какие меры приняты?
2
13 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса РФ, а также в законы "О банках и банковской деятельности", "О Национальной платежной системе", "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и "О почтовой связи". Новая норма устанавливает, что профильные организации (так называемые платежные агенты) не имеют права взимать комиссию с граждан при внесении ими платы за жилье и коммунальные услуги, а также погашении пеней и штрафов, образовавшихся при просрочке таких платежей.
К платежным агентам относятся банки и другие организации, занимающиеся приемом платежей от населения. Однако для почтовых отделений (через которые, напомним, тоже можно оплачивать "коммуналку") сделано исключение, они по-прежнему смогут собирать комиссию.
Теперь новый закон должен подписать президент страны.
Комиссию отменят только пенсионерам?
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Нет. Президент сказал, что это коснется пенсионеров, однако закон содержит более широкую трактовку. От уплаты комиссии будут освобождены "лица, нуждающиеся в социальной поддержке". Перечень этих категорий будет устанавливаться правительством РФ, но очевидно, что в него войдут пенсионеры, малоимущие, а также ветераны боевых действий. "Правительством будет сформирован список категорий лиц, на которых распространится действие нового закона. Мы оперативно проработаем всю необходимую нормативную базу и подзаконные акты, чтобы реализовать положения закона. Для нас важно поддерживать людей и делать все возможное для того, чтобы условия жизни были комфортными", — уже пообещал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Почему не отменят всем?
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Работа над законопроектом велась несколько лет, и одна из его ранних редакций действительно предусматривала отмену для всех граждан. Однако это вызвало споры в экспертном сообществе. В частности, отмечалось, что банки не отменят оплату своих комиссионных услуг, а будут взимать их с ресурсоснабжающих и управляющих организаций. А они, в свою очередь, переложат это на плечи потребителя, включив в коммунальные тарифы. Впрочем, как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, это действительно привело бы к потерям у банков, но, учитывая, что банки заканчивают финансовый год с хорошей прибылью, правильно было бы этот вопрос обсудить с ними. Тем не менее в итоге отмена комиссии за ЖКХ в законе стала не общей, а адресной. "Для многих комиссия ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей", — подчеркнул Володин.
Когда заработает?
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Новая норма заработает с 1 июля 2024 года. Впрочем, целый ряд банков уже не первый год предлагает своим клиентам проводить оплату ЖКХ без комиссии независимо от их социального и материального статуса.
Что делать, если комиссию продолжат взимать?
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Поскольку регулятором финансового рынка выступает Банк России, то именно туда можно будет обратиться потребителю, если он столкнется с неисполнением организацией норм законодательства. Сделать это можно через его интернет-приемную, направив бумажное письмо или записавшись на личный прием.
Кроме Центрального банка, обратиться можно также в Роспотребнадзор.
Евгений Мазин