Кабмин оперативно определит категории людей, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссий

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что такое решение президента РФ является долгожданным для жителей страны

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство оперативно доработает закон об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), чтобы определить категории граждан, на которые будет распространяться эта льгота. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, комментируя поднятые в ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным темы.

"Решение президента об отмене комиссии за оплату ЖКУ для отдельных категорий граждан - долгожданное для жителей нашей страны. <…> Правительством будет сформирован список категорий лиц, на которых распространится действие нового закона. Мы оперативно проработаем всю необходимую нормативную базу и подзаконные акты, чтобы реализовать положения закона. Для нас важно поддерживать людей и делать все возможное для того, чтобы условия жизни были комфортными", - процитировали его в пресс-службе Минстроя.

Файзуллин добавил, что базовый закон, который запретит банкам и платежным агентам снимать комиссионное вознаграждение, был накануне одобрен Советом Федерации.