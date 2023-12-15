В Новороссийске устранили аварию на водопроводе

Без воды оставались 1,3 тыс. жителей

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Коммунальщики в Новороссийске устранили последствия аварии на водопроводе, из-за которой без воды оставались 1,3 тыс. жителей. Об этом ТАСС сообщили в муниципальном центре управления города Новороссийска.

"Ремонтные работы завершены", - говорится в сообщении.

По информации МУП "Водоканал" водоснабжение восстановили.

Ранее в связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе Неберджая Ду-500 мм по улице Мира и Магистральной была ограничена подача воды в части жилых домов города, в зоне отключения находились около 1,3 тыс. жителей. Подвоз воды населению осуществляли автоцистернами по заявкам.