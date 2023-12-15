Министр культуры Франции заявила, что Депардье могут лишить ордена Почетного легиона

Это связано с обвинениями актера в сексуальных домогательствах

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие актера Жерара Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции. Об этом сообщила министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.

"Я переговорила с великим канцлером ордена генералом армии Франсуа Лекуантром, - сказала Абдюль-Малак. - Он сообщил, что Совет ордена начнет административную процедуру, чтобы определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду".

Абдюль-Малак также подчеркнула, что этот вопрос относится к компетенции ордена.

Ранее в окружении актера сообщили ТАСС, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах, которая была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений на этот счет.

Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы - Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство этой жалобы длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям и сейчас рассматривается ее апелляция.

Прошлое разбирательство

Депардье был удостоен звания рыцаря ордена Почетного легиона в 1996 году. Награду вручил ему занимавший тогда пост президента Франции Жак Ширак.

Уже в 1998 году году в отношении актера проводилась административная процедура, которая могла привести к лишению его этого звания. Официальная причина - вынесенный тогда вердикт суда, приговорившего Депардье к условному тюремному наказанию и крупному штрафу за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ответ на эти обвинения актер тогда заявил, что "был счастлив получить орден, но готов без препирательств вернуть его, если его сочтут недостойным".

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и великого офицера, за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Награждения, за исключением особых случаев, проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням. Списки награжденных публикуются три раза в год - 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.

Президент Франции одновременно со вступлением на пост принимает на себя звание Великого магистра ордена. И именно в этом качестве может принять решение об отзыве награды.