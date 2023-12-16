В Египте объявили трехдневный траур по случаю смерти эмира Кувейта

Как отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, народ его страны оплакивает "великого и мудрого человека, который поддерживал арабскую и исламскую нации"

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Египетские власти объявили в стране трехдневный траур в связи со смертью эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, умершего в субботу в возрасте 86 лет.

"Египет объявляет трехдневный траур по всей стране по умершему эмиру Кувейта", - говорится в указе президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, который размещен на странице официального представителя руководства республики Ахмеда Фахми в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как отметил ас-Сиси, "египетский народ оплакивает умершего лидера [Кувейта], великого и мудрого человека, который поддерживал арабскую и исламскую нации и отдавал много усилий и щедрости своей стране и кувейтскому народу".