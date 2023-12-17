В Тюменской области на новогодних каникулах ожидают более 200 тыс. туристов

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек ожидают на новогодних каникулах в Тюменской области в 2024 году, уже сейчас в местах размещения туристов наблюдается почти стопроцентное бронирование. Об этом в интервью ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вот уже сейчас многие наши гостиницы, санатории и загородные комплексы говорят о том, что практически стопроцентное бронирование. Мы оцениваем, что за эти короткие новогодние праздники в 10 дней больше 200 тыс. туристов к нам приедет", - сказал он.

Моор подчеркнул, что основным местом притяжения в регион являются термальные источники, которые можно посетить не только в туристических целях, но и в оздоровительных.

По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области на 1 декабря 2023 года, номерной фонд Тюменской области составляет чуть более 9,7 тыс. номеров, единовременная вместимость - 23 тыс. койко-мест.

Ранее глава региона сообщил, что в этом году в Тюменской области ожидают рекорд посещаемости, туристический поток за 2023 год вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

Также во время дня региона на выставке-форуме "Россия" он отмечал, что в Тюменской области активно идет расширение федеральных дорог в сторону Тобольска и Омска, идет реконструкция аэропорта Рощино, подписано несколько соглашений о строительстве новых отелей, в том числе совместно с корпорацией "Туризм.РФ". Кроме этого, активно используются региональные гранты для поддержки маленьких туристических компаний, чтобы строились глэмпинги, этнопарки, небольшие национальные деревни и была возможность для самого разного размещения.

Стенд региона

Концепция стенда называется "Тюмень, я люблю тебя". С помощью интерактивных объектов экспозиция расскажет об истории региона, его культурном наследии, народных промыслах, экономическом и туристическом потенциалах и известных личностях. Посетители посредством специальной тактильной стены смогут прикоснуться к окаменелостям со дна древнего моря, которое располагалось на территории региона.

Гости выставки увидят на специальных картинах, изображение на которых меняется в зависимости от угла зрения, как изменились Тюмень и Тобольск, какие знаковые объекты инфраструктуры были построены за последние годы. Еще один объект отправит посетителей в будущее и познакомит с проектами, которые планируется реализовать на территории региона в ближайшие 10 лет. На интерактивном экране можно соединять разные элементы, создавая свою формулу будущего и разгадывая формулы этих крупных проектов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.