В Тюменской области более 80% выпускников сузов работают по специальности

Губернатор региона Александр Моор отметил, что среди востребованных профессий - шеф-повар

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Работу по специальности в Тюменской области находят свыше 80% выпускников средне-специальных учебных заведений, до 2027 года в сузах появится 3 тыс. новых мест для желающих получить знания, сообщил в интервью ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"О развитии системы среднего профессионального образования. <…> У наших учреждений среднего профессионального образования более 80% выпускников устраиваются на работу по той специальности, что они получили. Почему не 100%, потому что часть идут в армию. Среди востребованных специальностей - шеф-повар", - сказала Моор.

По его словам, регион планирует работать в еще более плотной кооперации с работодателями, чтобы понимать, на каком предприятии выпускникам предстоит трудоустраиваться. "И тогда у нас будет целевая подготовка. <…> Мы приняли решение в ближайшие три года на 3 тыс. увеличить число мест для желающих поступать, поскольку мы видим огромный спрос и после 9-го, и после 11-го классов, ребята идут в наши колледжи. Причем конкурс на отдельные специальности составляет 15 человек на место", - резюмировал Моор.