Исаев: Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссий при оплате ЖКХ

Совфед ранее одобрил закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для граждан, нуждающихся в социальной поддержке

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Отмена комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг распространится на всех пенсионеров, президент РФ Владимир Путин подтвердил это на встрече с главами думских фракций. Об этом журналистам сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Он не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссии по ЖКХ, - сказал он. - Он принял решение по пенсионерам, что пенсионеры будут освобождены". "Он подтвердил это на встрече с руководителями фракций. Он сказал, что "да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры - значит пенсионеры", - добавил Исаев, передавая слова президента РФ.

Совет Федерации 13 декабря одобрил закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Перечень конкретных категорий таких лиц должно установить правительство РФ.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заверил, что кабмин оперативно определит категории граждан, которые будут освобождены от комиссии при оплате ЖКУ.