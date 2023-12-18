Россия и Таджикистан построят в Душанбе школу, как в "Сириусе"

Также они договорились построить в республике драматический театр имени Владимира Маяковского

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительства России и Таджикистана подписали соглашения о строительстве в Душанбе нескольких социальных объектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе зампреда кабмина РФ Марата Хуснуллина по итогам заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, которая прошла под председательством Хуснуллина и с участием премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

"Мы построим школу по примеру нашего "Сириуса" и мы построим новый театр. Соглашение подписано, финансирование есть", - сказал он по итогам подписания соглашений на площадке выставки-форума "Россия".

Соглашения касались строительства и функционирования образовательного центра для одаренных детей и драматического театра имени Владимира Маяковского в Таджикистане.