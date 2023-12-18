В Москву доставили последнюю группу эвакуированных из Газы россиян

Самолет Ил-76 совершил посадку в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил в Москву последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, передает корреспондент ТАСС.

Самолет Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, на его борту 73 эвакуированных, включая 45 детей. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Это последняя группа граждан РФ, доставленных на родину. Таким образом, операция по эвакуации из сектора Газа граждан РФ закончена.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, медики ведомства 500 раз оказывали помощь перешедшим "Рафах", причем как на самом КПП, так и в оперативном штабе в Каире. В трех случаях экстренная помощь помогла избежать гибели граждан РФ, подчеркнули в министерстве. Психологическая помощь специалистами Центра экстренной психологической помощи МЧС России была оказана почти в 500 случаях.

"Перемещение граждан осуществлялось поэтапно с учетом ограниченной пропускной способности КПП "Рафах". Совместно с представителями Международной организации гражданской обороны МЧС применялся новый метод дополнительной помощи нашим согражданам на пропускном пункте. Для тех, кто только что прошел через погранпереход, была организована экстренная гуманитарная помощь - средства личной гигиены и горячее питание", - добавили в МЧС.

Вместе с эвакуированными на родину вернулись сотрудники оперативной группы МЧС, которые обеспечивали проведение операции на территории Египта.

12 ноября Россия приступила к эвакуации граждан РФ и членов их семей из сектора Газа. За это время спецбортами МЧС РФ перевезены 1 124 человека.