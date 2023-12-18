Комиссия ГД предложила Минюсту рассмотреть включение Акунина в реестр иноагентов

Росфинмониторинг ранее включил писателя в реестр террористов и экстремистов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст РФ с предложением проверить писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов) на предмет включения его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г. Ш. Чхартишвили (Б. Акунина), - говорится в сообщении. - По мнению комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили в реестр иностранных агентов".

Ранее Росфинмониторинг включил писателя в реестр террористов и экстремистов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, Чхартишвили подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).