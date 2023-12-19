Генпродюсер KION: по итогам года онлайн-кинотеатры в России выпустят порядка 160 проектов

Игорь Мишин назвал 2023 год "взрывным" по производству контента для всей индустрии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские онлайн-кинотеатры по итогам 2023 года суммарно выпустят порядка 160 проектов. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный продюсер платформы Kion Игорь Мишин.

"Вообще в целом 2023 год - взрывной по производству контента для всей индустрии. Я предполагаю, что по итогам года совокупно на всех платформах выйдет около 160 тайтлов. То есть в начале 2022 года, когда все горевали об уходе мэйджоров и думали, что теперь смотреть российским зрителям, представить себе, что скоро их будет больше 150, было невозможно", - сказал он.

В онлайн-кинотеатре в текущем году выйдет 20 проектов. "Планировали чуть больше - не случилось. Это если про количество. Что касается доли в смотрении на Kion - то каждую неделю и каждый месяц в топ-20 разных фильмов и всевозможных сериалов обязательно попадает девять-десять наших ориджиналс (проектов собственного производства - прим. ТАСС)", - добавил он.