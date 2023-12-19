На выставке-форуме "Россия" стартовала программа "Новый год в Москве"

Она продлится до 14 января

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Тематическая программа "Новый год в Москве" стартовала на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне №75 на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Как уточнил мэр, на 23 декабря запланирована встреча с хореографом Егором Дружининым, на 24 декабря - с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. С 26 по 31 декабря пройдет квартирник актеров московских театров "Новогодняя сказка".

Праздничная программа продлится до 14 января.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.