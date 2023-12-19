19 декабря, 07:22, Землетрясение в Китае Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с повлекшим жертвы землетрясением

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В телеграмме президента говорится, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших"