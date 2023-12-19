Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с повлекшим жертвы землетрясением

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с повлекшим многочисленные жертвы землетрясением.
"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай", - говорится в телеграмме главы российского государства, опубликованной на сайте Кремля.
В ней также отмечается, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших".