19 декабря, 07:22,
обновлено 19 декабря, 07:29
Землетрясение в Китае

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с повлекшим жертвы землетрясением

Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В телеграмме президента говорится, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с повлекшим многочисленные жертвы землетрясением.

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"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай", - говорится в телеграмме главы российского государства, опубликованной на сайте Кремля.

В ней также отмечается, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших". 

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