Мишустин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами землетрясения в Китае

Кроме того, премьер-министр РФ передал китайскому лидеру теплое приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время землетрясения в Китае.

"Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Си Цзиньпин, глубокие соболезнования в связи гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Знаю, что вы лично переживаете в связи с этой трагедией. По решению президента РФ Владимира Владимировича Путина готовы помочь в ликвидации последствий землетрясения, если это потребуется нашим китайским друзьям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким пострадавших", - сказал Мишустин.

Российский премьер передал китайскому лидеру теплое приветствие и наилучшие пожелания от Путина. Кроме того, Мишустин отметил, что состоявшиеся ранее в марте и в октябре российско-китайские саммиты подтвердили важность дальнейшего укрепления партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.