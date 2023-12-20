Посольство Таджикистана провело разъяснительную работу после конфликта на "Садоводе"

В диппредставительстве призвали граждан республики соблюдать законы страны пребывания

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники посольства Таджикистана в России провели разъяснительную работу с гражданами республики, которые работают на московском рынке "Садовод", после конфликта с полицией. Как сообщили в посольстве, оно призывает соблюдать законы страны пребывания.

"На место происшествия была направлена рабочая группа и проведена разъяснительная работа с гражданами Таджикистана, работающими на рынке "Садовод". <...> Граждан Республики Таджикистан просят соблюдать правила пребывания в стране проживания", - говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство держит ситуацию на контроле и "для получения более подробной информации находится в тесном сотрудничестве с соответствующими органами РФ", отметили в посольстве.

Конфликт произошел 15 декабря на улице Верхние Поля в Москве после того, как водитель такси при проверке документов не подчинился требованиям участкового, попытался скрыться на машине и протащил его несколько метров, а после несколько раз ударил сотрудника полиции. Затем при задержании у водителя произошел эпилептический припадок, сотрудники МВД стали оказывать ему помощь, но в это время к ним подошли более 80 агрессивно настроенных граждан и пытались оттеснить полицейских от задержанного и порезали колесо служебной машины. Сотрудникам МВД пришлось стрелять в воздух для предотвращения противоправных действий.

Всего после инцидента полицейские доставили в отделы 82 человека. Мужчина, напавший на полицейского, арестован до 16 февраля, по данным СК, он является уроженцем Таджикистана. Суд в Москве назначил административный арест более, чем 50 участникам конфликта за неподчинение сотрудникам полиции, в отношении более, чем 20 принято решение о выдворении из РФ.