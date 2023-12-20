Песков: сезонный подъем заболеваемости ОРВИ не повлияет на проведение выборов президента

В Кремле не планируют вводить масочный режим, отметл пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Масочный режим в Кремле не планируется вводить на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, надо принимать меры предосторожности, все по-разному [переживают сезон простуд]. Каких-то индикаций в пользу масочного режима от специалистов мы не имеем, поэтому мы его и не применяем. А что касается президента, что самое главное для нас, - для обеспечения его безопасности, в том числе эпидемиологической, делается все, что необходимо", - сказал Песков.