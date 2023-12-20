Переговоры с Киевом, сезон ОРВИ и помилование Ходорковского. Темы брифинга Пескова

Своевременность переговоров России и Украины, сезонный характер вирусных заболеваний и обеспечение безопасности главы государства, а также годовщина помилования Михаила Ходорковского стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин работает в Кремле. "Насыщенный рабочий день, но непубличный".
- В середине дня глава государства примет участие в заседании Совета законодателей, поздравит его участников с 30-летием Федерального собрания РФ.
О переговорах с Украиной
- "Тема переговоров сейчас неактуальна". "Для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких посылок" - особенно после того, как Украина покинула стол переговоров в Стамбуле в марте 2022 года.
- "Еще меньше" предпосылок стало после того, как "Украина фактически законодательно запретила" какие-либо переговоры с РФ.
- Предлагаемую президентом Украины Владимиром Зеленским "формулу мира" пытаются искать без участия России" - это абсурдно "и не имеет потенциала на какие-либо результаты".
О передаче России иностранных долей в предприятиях
- "Россия не начала процесс изъятия", "никакого процесса изъятия не было и нет". "Или продаются, или передаются" доли лишь тех компаний, которые уходят с российского рынка.
О сделке по Райффайзенбанку
- "Мне ничего не известно". "Это исключительно корпоративный вопрос".
О принятии ГА ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма
- "Это очень хорошая новость. И мы приветствуем тех, кто присоединился к этому. Это архиважная тема, особенно для современного мира".
О вспышке вирусных заболеваний
- "Давайте не забывать главное: еще до ковида мы с вами каждую зиму болели гриппом". "Это такой сезон, особенно для нашего климата". "Давайте не относиться к этому, как к неожиданному снегу в декабре".
- "Каких-то индикаций в пользу масочного режима [в госучреждениях] от специалистов мы не имеем".
- Для безопасности президента РФ, в том числе эпидемиологической, "делается все, что необходимо". Поэтому на предвыборную кампанию и сами президентские выборы вспышка ОРВИ не повлияет: "У нас выборы и во время ковида проводились - и ничего".
О годовщине помилования Ходорковского
- В Кремле не считают ошибкой помилование Михаила Ходорковского 10 лет назад: президент сделал это, "исходя из чисто человеческих, гуманитарных" соображений.
- "Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского", однако "все они остались на бумаге", что характеризует экс-предпринимателя как человека.
О визите Николаса Мадуро
- "Согласовываются сроки" визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро, "необязательно это будет до конца года", даже, скорее всего, "до конца года это не состоится". Однако визит остается на повестке дня.
О беседе Путина и Назарбаева
- Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "действительно был в Москве". "Была его частная встреча с президентом".