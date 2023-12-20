Переговоры с Киевом, сезон ОРВИ и помилование Ходорковского. Темы брифинга Пескова

Своевременность переговоров России и Украины, сезонный характер вирусных заболеваний и обеспечение безопасности главы государства, а также годовщина помилования Михаила Ходорковского стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. "Насыщенный рабочий день, но непубличный".

В середине дня глава государства примет участие в заседании Совета законодателей, поздравит его участников с 30-летием Федерального собрания РФ.

О переговорах с Украиной

"Тема переговоров сейчас неактуальна". "Для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких посылок" - особенно после того, как Украина покинула стол переговоров в Стамбуле в марте 2022 года.

"Еще меньше" предпосылок стало после того, как "Украина фактически законодательно запретила" какие-либо переговоры с РФ.

Предлагаемую президентом Украины Владимиром Зеленским "формулу мира" пытаются искать без участия России" - это абсурдно "и не имеет потенциала на какие-либо результаты".

О передаче России иностранных долей в предприятиях

"Россия не начала процесс изъятия", "никакого процесса изъятия не было и нет". "Или продаются, или передаются" доли лишь тех компаний, которые уходят с российского рынка.

О сделке по Райффайзенбанку

"Мне ничего не известно". "Это исключительно корпоративный вопрос".

О принятии ГА ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма

"Это очень хорошая новость. И мы приветствуем тех, кто присоединился к этому. Это архиважная тема, особенно для современного мира".

О вспышке вирусных заболеваний

"Давайте не забывать главное: еще до ковида мы с вами каждую зиму болели гриппом". "Это такой сезон, особенно для нашего климата". "Давайте не относиться к этому, как к неожиданному снегу в декабре".

"Каких-то индикаций в пользу масочного режима [в госучреждениях] от специалистов мы не имеем".

Для безопасности президента РФ, в том числе эпидемиологической, "делается все, что необходимо". Поэтому на предвыборную кампанию и сами президентские выборы вспышка ОРВИ не повлияет: "У нас выборы и во время ковида проводились - и ничего".

О годовщине помилования Ходорковского

В Кремле не считают ошибкой помилование Михаила Ходорковского 10 лет назад: президент сделал это, "исходя из чисто человеческих, гуманитарных" соображений.

"Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского", однако "все они остались на бумаге", что характеризует экс-предпринимателя как человека.

О визите Николаса Мадуро

"Согласовываются сроки" визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро, "необязательно это будет до конца года", даже, скорее всего, "до конца года это не состоится". Однако визит остается на повестке дня.

О беседе Путина и Назарбаева