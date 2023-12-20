20 декабря, 10:17
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Выборы президента России - 2024

Переговоры с Киевом, сезон ОРВИ и помилование Ходорковского. Темы брифинга Пескова

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Своевременность переговоров России и Украины, сезонный характер вирусных заболеваний и обеспечение безопасности главы государства, а также годовщина помилования Михаила Ходорковского стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин работает в Кремле. "Насыщенный рабочий день, но непубличный".
  • В середине дня глава государства примет участие в заседании Совета законодателей, поздравит его участников с 30-летием Федерального собрания РФ.

О переговорах с Украиной

  • "Тема переговоров сейчас неактуальна". "Для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких посылок" - особенно после того, как Украина покинула стол переговоров в Стамбуле в марте 2022 года.
  • "Еще меньше" предпосылок стало после того, как "Украина фактически законодательно запретила" какие-либо переговоры с РФ.
  • Предлагаемую президентом Украины Владимиром Зеленским "формулу мира" пытаются искать без участия России" - это абсурдно "и не имеет потенциала на какие-либо результаты".

О передаче России иностранных долей в предприятиях

  • "Россия не начала процесс изъятия", "никакого процесса изъятия не было и нет". "Или продаются, или передаются" доли лишь тех компаний, которые уходят с российского рынка.

О сделке по Райффайзенбанку

  • "Мне ничего не известно". "Это исключительно корпоративный вопрос".

О принятии ГА ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма

  • "Это очень хорошая новость. И мы приветствуем тех, кто присоединился к этому. Это архиважная тема, особенно для современного мира".

О вспышке вирусных заболеваний

  • "Давайте не забывать главное: еще до ковида мы с вами каждую зиму болели гриппом". "Это такой сезон, особенно для нашего климата". "Давайте не относиться к этому, как к неожиданному снегу в декабре".
  • "Каких-то индикаций в пользу масочного режима [в госучреждениях] от специалистов мы не имеем".
  • Для безопасности президента РФ, в том числе эпидемиологической, "делается все, что необходимо". Поэтому на предвыборную кампанию и сами президентские выборы вспышка ОРВИ не повлияет: "У нас выборы и во время ковида проводились - и ничего".

О годовщине помилования Ходорковского

  • В Кремле не считают ошибкой помилование Михаила Ходорковского 10 лет назад: президент сделал это, "исходя из чисто человеческих, гуманитарных" соображений.
  • "Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского", однако "все они остались на бумаге", что характеризует экс-предпринимателя как человека.

О визите Николаса Мадуро

  • "Согласовываются сроки" визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро, "необязательно это будет до конца года", даже, скорее всего, "до конца года это не состоится". Однако визит остается на повестке дня.

О беседе Путина и Назарбаева

  • Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "действительно был в Москве". "Была его частная встреча с президентом".
 
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