Песков назвал хорошей новостью принятие ГА ООН резолюции РФ по борьбе с неонацизмом

Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма является хорошей новостью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень хорошая новость, и мы приветствуем тех, кто присоединился к этому", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле комментируют решение Генассамблеи.

Резолюция была принята накануне, документ поддержали 118 стран, 49 выступили против. Среди проголосовавших против - Канада, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

"Это архиважная тема, особенно для современного мира, где мы видим, как местами неонацисты пытаются поднимать голову, перед старыми нацистами преклоняют голову в некоторых странах. Поэтому принятие таких деклараций - чрезвычайно важно", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Резолюция о борьбе с героизацией нацизма

Документ был подготовлен Россией в соавторстве с некоторыми странами, в том числе с Белоруссией и Сирией. В нем, в частности, есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Как заявила после голосования заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая, резолюция имеет цель "прямо указать на неприемлемость расистской и ксенофобской риторики, призвать к борьбе с проявлениями исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма, которые во многих странах становятся обыденным явлением".