Псковская область представила на выставке "Россия" гастрономические бренды

В меню, в частности, оказались пушкиногорские сыры, печорский пряник "Императорский", а также великолукское мороженое

ПСКОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Рестораторы Псковской области представили на выставке-форуме "Россия" в Москве региональные гастрономические деликатесы, среди которых маринованный судак с можжевельником, каша по древним рецептам из поселка Изборска. Дегустации проводится в среду в рамках Дня Псковской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Дом российской кухни на международной выставке-форуме "Россия" в День Псковской области, 20 декабря, принимает гастрономическое представление "Псковская еда". Представляют яства шеф-повар одного из заведений Пскова Андрей Лебедев и представители региональных гастрономических брендов. В течение дня гостей выставки-форума ждут псковские кокоры, маринованный судак с можжевельником, пыжовская каша из Изборска", - отмечается в сообщении.

Также в меню псковские рыбные деликатесы, пушкиногорские сыры, печорский пряник "Императорский", великолукское мороженое.

"На площадке пройдет презентация маршрута в сфере гастрономического туризма "С грохотом по фермам", который считается одним из самых интересных в России. Ранее он стал победителем всероссийского проекта "Открой свою Россию". В этом туре чередуются яблоневые сады и сыроварни, участники знакомятся с производством пряников и ткачеством", - говорится в сообщении. Сопровождает мероприятие музыка ансамбля "Сказ" имени Румянцева во главе с заслуженным деятелем искусств Псковской области Константином Абабковым, который на выставке "Россия" установил рекорд страны по продолжительности игры на балалайке.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.