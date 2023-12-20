Жильцов обрушившегося в Петербурге здания временно разместят в доходном доме

Два подъезда аварийного флигеля дома №73 на Гороховой улице обрушились 20 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Жителей дома, два подъезда которого обрушились в Санкт-Петербурге, временно разместят в доходном доме - пока не будет согласовано их размещение в маневренном фонде, сообщила пресс-служба администрации города.

"Жильцы обрушившегося сегодня ночью дома №73 по Гороховой улице выехали из предоставленных им гостиничных номеров. Они получили возможность под контролем сотрудников МЧС забрать необходимые личные вещи с места обрушения. Им предоставят временное жилье в доходном доме, где они будут находиться до согласования своего размещения в маневренном фонде. Помощь получат как собственники квартир, так и съемщики", - говорится в сообщении.

Жильцы соседнего, не пострадавшего дома №71 смогут вернуться домой после разбора завалов, когда будет установлено, что зданию не угрожает опасность. По поручению губернатора детей будут отвозить в школы и детские сады вне зависимости от места временного проживания семей. Медицинская и психологическая помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается.

О происшествии

Два подъезда аварийного флигеля дома №73 на Гороховой улице обрушились около 02:00 20 декабря. Бывший доходный дом, построенный в 1885 году, находился на ремонте.

В связи с обрушением решили эвакуировать жильцов не обрушившихся подъездов и соседнего здания, состояние которого также вызывает опасения. Спасатели тщательно проверили все завалы, людей под ними не обнаружено.