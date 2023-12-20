В России создали туристический макрорегион Азовского побережья

Шестистороннее соглашение подписано на стенде Запорожской области на выставке-форуме "Россия"

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Запорожская, Херсонская области и Донецкая Народная Республика заключили на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве соглашение о создании туристического сообщества Азовского макрорегиона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края на официальном сайте.

"Азовское море стало внутренним достоянием России. Здесь сосредоточены колоссальные резервы для развития практически всех направлений туризма - от пляжного до активных видов. И работать в этом направлении нужно сообща всем регионам на Азовском побережье. Уверен, что наши добрососедские отношения перерастут в перспективные взаимовыгодные проекты", - приводит пресс-служба заявление врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого по случаю подписания документа.

Уточняется, что шестистороннее соглашение подписано на стенде Запорожской области на выставке "Россия".

Ранее замруководителя Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Владислав Вакуленко заявлял, что регионы, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, в перспективе десятилетия после завершения СВО могут войти в единый туристический кластер азово-черноморских курортов с Крымом и Краснодарским краем.

В апреле 2019 года на площадке Ялтинского международного экономического форума власти Краснодарского края объединили усилия с руководством Республики Крым по привлечению туристов на побережье Черного моря, развивая его как единое курортное пространство. В рамках проекта запускают единые межрегиональные туристические маршруты, улучшают транспортную логистику между регионами.

Туризм - одна из программ социально-экономического развития новых регионов России. В августе в Херсонской области начал работать первый туроператор. Излюбленными местами отдыха туристов в регионе являются Скадовск и Арабатская стрелка, где с советских времен расположены десятки баз отдыха и гостиниц. Курорты Азовского побережья в Запорожской области с советских времен известны как здравницы для лечения кожных заболеваний, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. До приостановки Киевом железнодорожного сообщения с Россией они пользовались большой популярностью среди россиян. Как сообщал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, при существующей инфраструктуре курорты региона готовы принимать в год до 5-7 млн туристов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.