МЧС: в РФ в новогодние праздники каждые полчаса в пожаре гибнут люди

Неисправность электроборудования остается основной причиной трети всех возгораний, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Гибель людей при пожарах в новогодние праздники в России происходит каждые полчаса, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"В обычные дни на территории РФ пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники - каждые две минуты. Гибель людей на пожарах в обычные дни происходит каждый час, в новогодние торжества она удваивается, то есть происходит каждые полчаса", - сказал он.

При этом основной причиной трети всех пожаров остается неисправность электроборудования. Также зачастую возгорания происходят от использования открытого огня - каминов или свечей. Петарды вызывают пожары не так часто (около 100 возгораний в год), но часто нарушения их использования связаны с травматизмом.

"Интенсивно развивается интернет-торговля. Пиротехника не может продаваться лицам младше 16 лет, но через интернет-ресурсы это никто не отслеживает", - отметил представитель МЧС.